Vasco lidera disputa por melhores do torneio

Campeão da Copa do Brasil, segundo colocado do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Sul-Americana, o Vasco é o time com mais candidatos ao Prêmio Craque do Brasileirão da CBF a partir de uma lista feita por mais de 300 jornalistas, jogadores, técnicos e outros profissionais do futebol.

O clube carioca tem sete concorrentes. Logo em seguida estão Botafogo e Corinthians, com seis cada. O Figueirense, quinto colocado no Nacional, teve cinco indicações. Outros nove clubes estão na disputa: Atlético-MG, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo (veja lista completa ao lado).

O anúncio dos escolhidos será feito na festa de premiação dos melhores do campeonato, dia 5 de dezembro, no Ibirapuera.

O prêmio mais cobiçado, o de Craque da Galera, está sendo disputado por Neymar (Santos), Dedé (Vasco) e Liedson (Corinthians). O santista conta com o apoio do técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, e do coordenador das divisões da base, Ney Franco. Os dois divulgaram ontem os candidatos e declararam voto a Neymar.

"Quando se escolhe alguém, você faz a eleição de uma temporada. E é justo que coloquem o Neymar nesse patamar. No futebol, é estar melhor. E, no esporte de alto nível, você não pode relaxar um pouco porque vem outro e toma o seu lugar. Mas o Neymar está sendo apontado justamente como o melhor do Brasil", afirmou Mano.

Ney Franco foi mais incisivo ao falar sobre o craque. "Se dependesse de um voto meu, o Neymar seria o craque. Ele foi o jogador que mais proporcionou jogadas e gols bonitos no campeonato. É muito acima da média. O conheço de perto, do trabalho na seleção sub-20, e o vejo como o grande nome do futebol mundial no momento", disse.

Neymar também está entre os 23 candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo anunciado pela Fifa.

Na hora de dar o seu palpite sobre quem será o campeão brasileiro, porém, Mano ficou em cima do muro. "Vasco e Corinthians polarizaram a disputa no final, mas o Fluminense também está na briga. Tudo vai depender da rodada do fim de semana", disse.

Ney também não quis cravar um único favorito. "Se eu tivesse dinheiro, até pelos números, apostava em Corinthians, Vasco e Fluminense". Os três clubes ocupam, pela ordem, as primeiras posições do Brasileiro.

Racismo. A CBF intitulou os jogos do fim de semana de "Rodada contra o Racismo". Neymar e Ronaldo Fenômeno declararam apoio à iniciativa. O tema ganhou destaque na última semana depois de o presidente da Fida, Joseph Blatter, afirmar que não havia racismo no futebol.