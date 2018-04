Vasco prende jogadoras adversárias no vestiário

O Benfica, de Minas Gerais, ficou trancado por cerca de uma hora no vestiário do visitante em São Januário antes do jogo com o Vasco, ontem à tarde, pela Copa do Brasil de futebol feminino. Por essa razão, não fez aquecimento no gramado. Para completar, não pôde entrar em campo com seus mascotes - crianças vestidas com o uniforme do clube. As informações foram relatadas ao Estado pelo técnico da equipe mineira, Édson Galdino, certo de que houve retaliação. O motivo: o Benfica ganhou a disputa com o Vasco para formar parceria com o Clube dos Empregados da Petrobrás (CEPE), de Duque de Caxias (Baixada Fluminense), atual tricampeão carioca invicto. Apesar de ser o primeiro no ranking da Liga Nacional de Futebol (Linaf), o CEPE não foi convidado para disputar a Copa do Brasil. "O Vasco tentou aliciar nossas jogadoras sem falar com a direção. Faltou ética. Então, não fechamos a parceria", declarou Galdino, que se orgulha de ter montado "o melhor time do País". "Eles mexeram com a gente sem razão. Despertaram um gigante adormecido e levaram uma goleada." O Benfica ganhou com facilidade por 5 a 1 e passou para a segunda fase da competição. O Vasco precisava da vitória para avançar no torneio, já que havia perdido o jogo de ida por 3 a 2, em Juiz de Fora. Por incrível que pareça, a torcida do Benfica era maior que a do Vasco, graças ao incentivo dos fãs do CEPE, que protagonizaram bonita festa, com direito a batucada durante os 90 minutos. "Faço qualquer coisa para ver o CEPE jogar. É um timaço", disse o militar Alberto de Oliveira, de 55 anos. "Pena que esse campeonato não está sendo bem divulgado." Em campo, a arte foi preservada, com jogadas bonitas, muitos gols e fair-play por parte dos dois times. Com o placar elástico a seu favor, a lateral-direita Dani, do Benfica, fez pelo menos cinco embaixadinhas em direção ao gol adversário e nenhuma atleta do Vasco a agrediu ou a intimidou. AMADORISMO O futebol feminino conserva um amadorismo em extinção na modalidade masculina. Para se ter uma noção, enquanto a bola rolava, a lateral-esquerda Maurine passou pelo portão que dá acesso ao campo e foi até as arquibancadas para cumprimentar seus familiares e amigos. Voltou correndo para o gramado ao escutar o apito final do árbitro. "Vale a festa para comemorar essa vitória", afirmou Maurine. Chamou a atenção, ainda, o comportamento das jogadoras reservas do CEPE durante o intervalo. Elas demoraram bastante para descer para o vestiário, pois gastaram tempo tirando fotos em São Januário. O camarote da presidência do Vasco estava com as janelas fechadas. Nenhum dirigente do clube carioca foi encontrado pelo Estado, em São Januário, para comentar os incidentes relatados pelo Benfica.