Vasco promete quitar dívida nesta 5ª A equipe de atletismo do Vasco prometeu quitar amanhã a dívida de R$ 500,00 que tem com a Federação Paulista de Atletismo. Com isso, os 20 atletas do clube carioca, que tiveram inscrição recusada para o torneio de Americana, marcado para sábado, poderão participar normalmente da competição, que serve como tentativa de obtenção de índice para o Campeonato Mundial Indoor, previsto para o início de março, em Lisboa. Os índices foram fixados pela Confederação Brasileira de Atletismo.