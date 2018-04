Vasco revive decisão com São Caetano O Vasco vai ter de mostrar sua força fora de casa se ainda quer seguir na liderança da Série B. Precisa de um empate com o São Caetano, às 21h, para não perder a primeira posição. Um jogo sem o brilho de anos atrás, quando os times decidiram a final da Copa João Havelange de 2000, com vitória carioca.