Vasco vence e mantém Goiás entre desesperados O Vasco deu uma grande força ao Corinthians, não aproveitada na rodada, ao bater o Goiás, por 3 a 2, ontem, no Serra Dourada. A vitória carioca praticamente salvou a equipe cruzmaltina do descenso e deixou o time goiano seriamente ameaçado de cair para a Série B. A briga com o Corinthians segue acirrada e o duelo do dia 11, em Goiânia, deve definir quem se juntará ao América-RN, já rebaixado e hoje, Juventude e Paraná, os outros integrantes da zona de rebaixamento. Harison abriu o marcador para os donos da casa, Alan Kardec (2) e Leandro Amaral viraram e o gol de Wendel, no fim.acabou sendo em vão. Palmeiras e Santos tiveram um grande motivo para fazer festa ontem à noite. Na Arena da Baixada, o Grêmio, um dos principais rivais dos paulistas na luta por vaga na Taça Libertadores, perdeu do Atlético-PR , por 2 a 0, gols de Ferreira e Michel. Os gaúchos estacionaram nos 54 pontos, na quinta colocação, enquanto os paranaenses garantiram, matematicamente, a fuga do rebaixamento. De quebra, se tornaram fortes candidatos na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. No Mineirão, num duelo entre times que lutam para fugir do descenso, um empate por 0 a 0 sem graça e ruim para Atlético-MG e Paraná. O Fluminense - já classificado para a Libertadores de 2008 - segue sendo a pedra no sapato do Figueirense, de quem ganhou na decisão da Copa do Brasil. No Orlando Scarpelli, mesmo palco daquela decisão, nova vitória carioca, desta vez por 2 a 0, gols de Tarta e Léo.