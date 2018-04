Vasco vence e volta a ser líder

O Vasco venceu o Paraná por 2 a 1, ontem, em São Januário, e recuperou a liderança da Série do Brasileiro, abrindo três pontos do vice-líder Guarani - 46 a 43. O Atlético-GO perdeu para a Ponte Preta, em Campinas, por 3 a 1, e permanece em 3º, com 41 pontos, podendo perder a posição para o Ceará (40) hoje, no complemento da rodada. No outro de jogo de ontem, o Campinense goleou o Ipatinga por 5 a 1 e deixou a lanterna.

Os gols da vitória vascaína foram de Elton e Robinho, enquanto Wellington Silva marcou para o Paraná. Os paranaenses estão em 12º, com 28 pontos.

No duelo de Campinas, a Ponte Preta marcou com Vicente, Evando e Nenê (pênalti). Juninho fez para o Atlético-GO. A Ponte Preta agora ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos.

A 23ª rodada será completada hoje com mais cinco jogos. A Portuguesa tenta confirmar diante do Bahia, em Salvador, que vive uma nova fase sob o comando do técnico Vágner Benazzi. Após duas vitórias seguidas, e com 34 pontos, todos no Canindé voltaram a sonhar com o acesso.

Outro paulista que tenta aproximar-se do G-4 é o São Caetano, do técnico Antonio Carlos. Com 36 pontos, joga em Natal, contra o ameaçado América-RN.

O Ceará, um dos integrantes do seleto grupo dos quatro primeiros, encara o Figueirense, em Florianópolis. Em Goiânia, Vila Nova e Duque de Caxias fazem um duelo contra o rebaixamento. Fortaleza e ABC também lutam contra a degola. Um ponto os separa - o Fortaleza tem 22 e o ABC, 21. Ambos estão entre os quatro últimos.