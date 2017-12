Vasco vence Troféu Brasil de Remo O Vasco foi o grande campeão do Troféu Brasil de Remo, disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona Sul do Rio. O clube vascaíno confirmou o seu favoritismo e conquistou o tetracampeonato da competição, com 100% de aproveitamento. A equipe de São Januário enviou representantes para apenas seis das 10 provas do torneio e conseguiu obter a medalha de ouro em todas. O Grêmio Náutico União (RS) foi o vice-campeão, com quatro medalhas de ouro. "Viemos com qualidade e não com quantidade", afirmou Gibran Vieira da Cunha, atleta do Vasco. O clube de São Januário não enfrentou o União neste domingo, porque suas equipes participaram de provas que o adversário não disputava. "Não fugimos um do outro. Foi apenas coincidência. Eles são melhores em algumas provas, e nós em outras", disse o técnico vascaíno Marcelo Neves, responsável pelos títulos brasileiros do Vasco em 1998, 1999, 2001 e 2002. Em 2000 não houve competição. Anderson Nocetti, único atleta brasileiro na Olimpíada de Sidney, em 2000, estava feliz com a medalha de ouro que conquistou no Single Skiff, após uma disputa acirrada com Alexandre Altair Soares, do Aldo Luz (SC). Ele conseguiu a vitória com apenas meio barco de vantagem. "Estou acostumado a vencer dessa maneira. Foi uma prova difícil e, nos últimos dez metros, eu estava morto", revelou o campeão.