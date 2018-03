Vasco x Botafogo: empate sem graça

No clássico dos reservas, Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, ontem à noite no Engenhão, no Rio. Nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, o Sport bateu o Fluminense por 2 a 1, Goiás e Ipatinga empataram por 1 a 1 em Goiânia, mesmo placar de Atlético-PR e Atlético-MG, em Curitiba. No Rio, os dois times estavam mais preocupados com a Copa do Brasil. O Vasco tomou a iniciativa e abriu a contagem no primeiro minuto. Depois do escanteio, Eduardo Luiz desviou a bola para a rede. Os dois times mostraram muita vontade e pouca técnica. E o Botafogo, que errou mais, perdeu um gol incrível no segundo tempo, com Renato Silva. Lúcio Flávio, de pênalti aos 41, acabou salvando o Botafogo. SPORT 2 X FLU 1 No Recife, Dodô teve um dia de herói e vilão. Ele fez, de falta, o primeiro gol do Fluminense, iniciando uma reação. No último minuto Dodô teve a chance de fazer o gol de empate, mas bateu pênalti para o goleiro Magrão defender: Sport 2 a 1. O jogo começou com poucos titulares e muitos reservas, pois Sport e Fluminense disputam as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, respectivamente. O Sport saiu na frente, aos 23 minutos, com Júnior Maranhão, de falta. No segundo tempo, o Flu buscou o empate, mas quem fez o gol foi o Sport, aos 36: Carlinhos Bala serviu Leandro Machado, que marcou. Depois foi a vez de Dodô marcar o gol de falta e perder o pênalti. GOIÁS 1 x IPATINGA 1 Muitas vaias acompanharam a saída do time do Goiás, ontem no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A torcida não ficou nem um pouco satisfeita com o empate por 1 a 1 com o Ipatinga, que obteve seu primeiro ponto e o primeiro gol na Série A. O jogo parecia fácil para o Goiás, pois aos 5 minutos Paulo Baier, de falta, abriu a contagem. No segundo tempo, o Goiás teve dois jogadores expulsos (Júlio César e Paulo Henrique), o Ipatinga empatou com Neto Baiano aos 34 minutos e por pouco não virou o jogo nos minutos finais. ATLÉTICO-PR 1 X ATLÉTICO-MG 1 Em Curitiba, mais vaias para Atlético-PR e Atlético-MG, que empataram por 1 a 1. Os gols foram de cabeça: Eduardo para a equipe mineira e Marcelo Ramos para o time da casa.