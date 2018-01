Vaticano apóia candidatura de Pequim O Vaticano deu hoje um forte e inesperado apoio à candidatura da China para sediar a Olímpiada de 2008. ?Eu estou com Pequim?, escreveu em um editorial, o sacerdote Bernardo Cervellera, diretor da agência do Vaticano Fides, exortando o Comitê Olímpico Internacional (COI), a não isolar ?este grande e majestoso país?. A decisão sobre a sede dos Jogos será conhecida nesta sexta-feira, em Moscou. O editorial está sendo entendido como uma nova tentativa da Santa Sé de reaproximação do regime chinês. O Estado do Vaticano e o governo de Pequim romperam relações diplomáticas em 1951 e, há anos, estão negociando um novo acordo. Na China vivem 10 milhões de católicos, muitos dos quais professam a fé de maneira clandestina. A posição de Cervellera é oposta à manifestada ontem pelo Avvenire, o diário considerado porta-voz do episcopado italiano. O Avvenire se mostrou frontalmente contrário à realização dos Jogos Olímpicos na China. A decisão do COI será tomada amanhã em Moscou em meio a protestos de várias entidades não governamentais, que acusam o governo chinês de desrespeitar os direitos humanos.