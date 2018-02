Vaticano considera o Dakar ´sangrento e irresponsável´ O diário do Vaticano L´Osservatore Romano, nesta quarta-feira, criticou duramente o Rally Dakar, ao qual chamou de "irresponsabilidade sangrenta". O comentário ocorreu devido a morte, ocorrida na última terça-feira do piloto de moto sul-africano Elmer Symons, de 29 anos. A 50.ª vítima do rali que foi criado em 1979. "O rio de sangue que a se alarga a cada ano evidencia a incontestável violência que acontece quando se impõe os modelos da cultura ocidental a um contexto humano e ecológico que nada tem a ver com o ocidente", publicou o jornal em seu editorial. A referência é claramente voltada a atual vontade do Vaticano em estreitar suas relações com o Islã, já que a competição passa por diversos países onde o islamismo é a religião oficial. "Todo esse cinismo culmina em ignorar a realidade desses lugares, onde carros, motos e caminhões correm como loucos pelo deserto e com freqüência têm suas carcaças abandonadas como monumentos podres da irresponsabilidade", esbraveja o diário.