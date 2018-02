Vaticano encontra último desenho de Michelangelo O Vaticano informou nesta quinta-feira que encontrou um esboço perdido do mestre do Renascimento Michelangelo que seria um projeto para a cúpula da Basílica de São Pedro. O jornal do Vaticano l'Osservatore Romano disse que o pequeno desenho, feito em 1563 quando Michelangelo tinha 88 anos, seria o último esboço do artista antes de sua morte, no ano seguinte. O desenho, um setor da cúpula, contém algumas medidas que seriam utilizadas para definir o corte das pedras, após Michelangelo ter rejeitado um corte feito anteriormente. Michelangelo trabalhou como arquiteto da basílica a partir de 1547 até pouco antes de sua morte, em 1564. O jornal disse que Michelangelo, que destruiu a maior parte de seus esboços para a basílica, provavelmente desenhou este no próprio local da construção, e teria o entregado diretamente a um operário. Feito com giz cor de vinho no papel, o esboço aparentemente sobreviveu porque parte do papel foi utilizada novamente para cálculos, talvez pelo operário. O desenho estava acidentalmente no meio de documentos sobre os custos da construção da basílica. O jornal acrescentou que o desenho deve ser apresentado à imprensa na segunda-feira. (Reportagem de Philip Pullella)