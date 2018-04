Veja como fica o futebol feminino Se o Brasil vencer o México nas quartas-de-final do torneio olímpico feminino de futebol, a equipe vai enfrentar a vencedora do confronto entre Suécia e Austrália. A equipe nórdica garantiu o primeiro lugar no Grupo E ao derrotar a Nigéria por 2 a 1, hoje em Volos. As australianas, conhecidas como Matildas, surpreenderam ao abrir o placar contra os Estados Unidos mas cederam o empate por 1 a 1 e ficaram com a terceira vaga do Grupo G, o mesmo do Brasil, em Tessalonica. As americanas ficaram com o primeiro lugar na chave. Nas outras quartas-de-final, as americanas enfrentam as japonesas, terceiras colocadas do Grupo E. O outro confronto será entre Alemanha e Nigéria. As alemãs garantiram o primeiro lugar do Grupo F derrotando as mexicanas por 2 a 0, hoje, em Atenas.