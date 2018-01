Vela: Bochecha e Albrech garantem vaga na seleção André Fonseca, o Bochecha, e Samuel Albrech venceram as três regatas desta sexta-feira e conquistaram o título da Pré-Olímpica de Vela na classe 49er por antecipação, garantindo vaga na seleção permanente. Na Star, Robert Scheidt e Bruno Prada também conquistaram o título antecipado, mas a vaga olímpica ainda depende do desempenho no Brasileiro, em maio.