Vela: Brasil 1 parte rumo à Austrália Os sete sindicatos, equipes dos veleiros que disputam a Volvo Ocean Race, iniciam nesta segunda-feira a segunda etapa da volta ao mundo, entre Cidade do Cabo (AFS) e Melbourne (AUS), por 11 mil km e 15 dias pelos mares do Sul. A largada, de uma linha imaginária na Granger Bay, baía da Cidade do Cabo, será às 9 horas (horário de Brasília), após uma parada de um mês. Essa e a próxima etapa, para o Brasil, são as mais perigosas das nove pernas da competição, que termina em junho. Essa fase terá dois portões de pontuação, na latitude de 42 graus e na Ilha Eclipse, na costa australiana. O comandante do Brasil 1, Torben Grael, de 45 anos, dono de cinco medalhas olímpicas, avalia que enfrentar o frio, perto de zero graus, será o pior para os brasileiros da tripulação que nunca fizeram a volta. Mas está ansioso para pegar ventos fortes num veleiro que é rápido. "Embora sejam difíceis, as duas próximas etapas são minha motivação para estar na volta. É claro que será difícil, com tantos na tripulação que nunca velejaram nessa região. Temos de manter os pés no chão, mas também encontraremos condições fantásticas para velejar." Ele confia no trabalho dos estrangeiros sob seu comando, o espanhol Chuny Bermudez, o norueguês Knut Frostad e o navegador holandês Marcel van Triest, que têm experiência nos mares do Sul - todos com várias voltas ao mundo no currículo. "No Brasil, estamos acostumados a tempo quente, bom para velejar. Também velejamos muito pela Europa, que é bem mais frio. A diferença será passar 20 dias com essas condições." O Brasil 1 larga como vice-líder da regata (12,5 pontos), atrás do barco holandês ABN Amro 1, do comandante Mike Sanderson (15 pontos). Neste domingo, Horácio Carabelli, construtor do Brasil 1, fez testes na quilha, que dá equilíbrio ao barco, na marina do complexo de Waterfront. O equipamento de sete toneladas causou, na primeira etapa entre a Espanha e a África do Sul, as desistências do Movistar e Piratas do Caribe. Torben Grael definiu o sistema como "o calcanhar de Aquiles" dos Volvo Open 70. A estratégia do Brasil 1 é ser rápido, mas preservar o barco, evitando perdas de tempo por quebras ou escolha errada de rota. "Nessa fase, dependeremos muito do navegador", explicou Alan Adler, que fica em terra. O holandês Marcel van Triest é o novo navegador do Brasil 1, encarregado de ler as condições climáticas e escolher o melhor caminho. Uma alteração na rota, feita pelos organizadores, impedirá que os barcos desçam muito ao Sul, para evitar os icebergs. "A latitude 42 não é um limite, mas como eles puseram um portão de pontuação imaginário aí, os barcos não vão mais velejar a 50 graus, tão ao Sul", explicou Alan. Mas os mares do Sul exigem respeito, com ventos fortes, ondas largas e frio. Na largada, a previsão é de ventos soprando entre 15 e 20 nós, com uma passagem rápida por uma zona de ventos fracos (5 a 8 nós) por efeito da Table Montain, cartão-postal da Cidade do Cabo. Os barcos voltam a ganhar velocidade no Cabo da Boa Esperança, a junção dos oceanos Atlântico e Índico, com ventos entre 20 e 30 nós, rumo ao Sul. Lucas Brun, o brasileiro que está na tripulação do barco holandês ABN Amro 2, será novamente reserva na etapa. Até agora Lucas Brun só velejou as regatas de porto, locais.