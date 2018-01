Vela: Brasil 1 tem novo tripulante O neozelandês Andy Meiklejohn, 29 anos e especialista em mastreação, é o novo tripulante do veleiro "Brasil 1", que largará na Volvo Ocean Race, a regata de volta ao mundo, em novembro. Ele Substitui o australiano Justin Clougher, que saiu por motivos pessoais. Meiklejohn já está trabalhando na Marina da Glória, no Rio, base do "Brasil 1" até agosto. Com o catamarã gigante "Doha", o velejador foi campeão do Orix Quest 2005, regata de volta ao mundo sem paradas que começou e terminou no Catar. "O Andy é jovem, mas tem muita experiência em grandes regatas", diz o comandante Torben Grael.