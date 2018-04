Vela: Brasil quer mundial da J-24 O velejador brasileiro Maurício Santa Cruz, do Bruschetta Sailing Team, inicia nesta segunda a disputa do Mundial de Connecticut da classe J-24, nos Estados Unidos. A tripulação de Santa Cruz tem ainda Daniel Santiago, Andrew Shore, Ricardo Hermel e Rodrigo Lins. O Mundial, que prossegue até o dia 1, será disputado em nove regatas, com previsão de ventos fracos nos dois primeiros dias. EUA, Itália e Japão são três dos principais adversários do Brasil.