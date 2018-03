Vela: Brasil vai bem no Mundial Júnior O Brasil fez dobradinha nesta segunda-feira nas duas regatas do Mundial Júnior de Lightning (sub-20), na Represa do Guarapiranga, em São Paulo. Marcelo Belotti, Eduardo Molina e Alejandro Carri, ganharam a primeira regata, com Thomas Summer, Felipe Brito e Mark Pineda em segundo. Na outra regata as tripulações trocaram de posição.