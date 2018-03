Vela: brasileiros fazem a festa no Mundial Com o título decidido, a última regata do Mundial Júnior de Lightning (sub-20), nesta sexta-feira, na Represa do Guarapiranga, em São Paulo, foi uma briga entre as tripulações brasileiras de Thomas Sumner e de Marcelo Bellotti, que ganhou a regata. Mas Thomas Sumner, que velejou com Mark Pineda e Felipe Brito, conquistou o bicampeonato mundial, com 7 pontos perdidos. Belotti, com Eduardo Molina e Alejandro Carri, ficou em segundo lugar, com 8 pontos perdidos.