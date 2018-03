Vela: Carol Borges garante vaga em Atenas Num duelo individual com Paul Newlands, Carol Borges conquistou a sua vaga na equipe olímpica de vela que vai aos Jogos de Atenas - a Mistral foi a única das classes em disputa que precisou das 18 regatas para ser definida na Semana Pré-Olímpica de Vela que terminou neste domingo, em Búzios (RJ). Assim que cruzou a bóia de chegada na última regata, sentou na prancha e chorou. "Ontem (sábado) eu poderia ter ganho as duas regatas, mas fiquei muito frustrada com a falta de vento. Eu, que acredito tanto em Deus, achei que minha preces não tinham sido ouvidas. Hoje (domingo) acordei às 5 horas e percebi que o dia seria perfeito", disse Carol, explicando que treinou seis meses em Israel, com vento forte, que nem sempre encontrou em Búzios. Na regata decisiva não deu chance à rival Paula Newlands, que até então tinha um ponto de vantagem na classificação geral. Além de Carol Borges, na Mistral feminina, a equipe olímpica de vela terá: Torben Grael e Marcelo Ferreira, na Star, Robert Scheidt, na Laser, André Fonseca e Rodrigo Linck, na 49er, Ricardo Winick, o Bimba, na Mistral, João Signorini, o Joca, na Finn, Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt, na 470. As classes que o Brasil ainda não têm vaga terão chance nos últimos pré-olímpicos da temporada. Na Tornado, Maurício Santa Cruz e João Carlos Jordão, disputam o Mundial da Espanha, em Palma de Mallorca, de 13 a 18 de abril. Também disputam vagas Fernanda Oliveira e Adriana Kostiw, na 470 (a última seletiva será em abril, na Croácia), e Roberta Borges, na Europa.