Vela: Copa Louis Vuitton começa na 3ª Seis veleiros da Europa e três dos Estados Unidos competem, a partir desta terça-feira, a Copa Louis Vuitton, pelo direito de desafiar a Nova Zelândia na America?s Cup, o troféu esportivo mais antigo do mundo, com 152 anos. Serão cinco meses de regatas eliminatórias, em Auckland, Nova Zelândia, barco contra barco, até que reste um só para desafiar o campeão. Esta edição da Louis Vuitton será marcada pela entrada de milionários que investiram fortunas em seus veleiros de 24 metros. O magnata da informática, Larry Ellison, por exemplo, investiu mais de US$ 100 milhões no barco Oracle, o favorito entre os americanos. A Europa tem dois barcos italianos, um francês, um sueco, um suíço e um inglês.