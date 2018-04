Vela é o esporte com mais ouro e medalhas A vitória de Torben Grael e Marcelo Ferreira, nesta quinta-feira, na classe Star dos Jogos de Atenas representou a 14ª medalha - a 6ª de ouro - obtida pelo iatismo brasileiro na história olímpica. Com isso, ele amplia sua vantagem como o esporte mais vitorioso do Brasil em olimpíadas - o atletismo e judô têm 12 medalhas cada. Torben Grael, que agora é o maior atleta da história olímpica do País, também integra o grupo dos três bicampeões olímpicos brasileiros: Adhemar Ferreria da Silva, no salto triplo do atletismo, em Helsinque-52 e Melbourne-56; e Robert Scheidt, na classe Laser da vela, em Atlanta-96 e Sydney-2000.