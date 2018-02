Vela: em busca da vaga olímpica A Pré-Olímpica de 2003, que começa amanhã em Ilhabela, marca o recomeço da disputa por uma vaga na Equipe Permanente de Vela Olímpica do Brasil (EPVO). A competição é a terceira seletiva da Federação Brasileira de Vela e Motor (FBVM) e vai definir a equipe que deverá representar o país nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Os melhores velejadores do país vão decidir quem vai embarcar para a capital da Grécia no próximo ano. As competições de iatismo dos Jogos Olímpicos de Atenas acontecem de 14 a 28 de agosto de 2004 no Ágios Kosmas Olympic Sailing Centre. Leia mais no Jornal da Tarde