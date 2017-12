Vela: esporte de elite para crianças carentes O garoto que corre para o barco com o qual vai velejar na Represa Billings no fim de semana certamente não sabe que essa possibilidade de praticar um esporte considerado "de elite" começou a existir entre uma aula e outra nas salas do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Foi ali que nasceu a ONG (Organização Não-Governamental) De Vento em Popa, uma idéia de um grupo de estudantes que gostava de velejar e queria fazer um trabalho social com crianças. Frederico Plass Rizzo, 22 anos, que dirige a ONG, lembra bem do grupo inicial: "Vitor Motomura e Thales Martins Ribeiro, que continuam na entidade, mais Rafael Moreira, Diogo Souto, Camila Moreno, Carolina Mendes, que depois foi para Hotelaria, e a advogada Fabiana Leme, que ajudou na constituição da ONG". Essa moçada queria aumentar o acesso popular ao iatismo. "Queríamos trabalhar com crianças, mas nos preocupávamos com o que ficaria para elas dessas experiência, que não seria algo passageiro, ou seja, a competência durável desse projeto", explica Frederico. Aos poucos, o projeto foi tomando forma. Logo se saberia o que ficaria para as crianças: cuidado com o material, espírito de equipe, de cooperação. "Para velejar, tem de ter preparação física, fazer alongamentos. É preciso cuidado com o equipamento, o barco é quase uma máquina, que tem de funcionar o melhor possível", diz. Corria o ano de 2001 e Frederico - que desde menino velejava no Guaíba e tem o melhor resultado individual de um brasileiro na categoria Optimist (a de iniciação no iatismo), vice-campeão mundial em 1995 - encontrou uma escola de vela, na Guarapiranga, a BL-3. "Eles ficam ociosos durante a semana e cederam uma salinha para nós." Ali, efetivamente, começou a atuar a De Vento em Popa. Frederico e Carolina, que faziam a parte prática do projeto, encontraram uma escola próxima, a E. M. Heitor de Andrade, e divulgaram sua idéia. "Pensávamos que viriam muitas crianças. Mas, na verdade, só seis se apresentaram. Havia muito medo em relação à represa", justifica Frederico. O que, no início, foi uma decepção, acabou servindo de aprendizado para os organizadores. Agora, a De Vento em Popa já deixou a salinha da BL-3 ( "crescemos demais" ), chegaram novas crianças e, no final do ano, forma-se a primeira turma da ONG. Mas a De Vento em Popa foi bem mais longe em seu projeto. Como fazer com que crianças carentes que aprenderam a velejar continuem praticando esse esporte tão caro (um barco da classe Optimist custa, no mínimo, R$ 4 mil) depois do curso? Frederico entrou em contato com o curso de Engenharia Naval da USP e propôs que projetassem um barco de baixo custo, que as comunidades pudessem adquirir sem grandes sacrifícios. No princípio, acharam que seria um absurdo conseguir um barco para velejar a preço tão baixo. Mas o primeiro modelo do Saracura (a "categoria" do barco) já está pronto. É um barco para três crianças tripularem, vem com um manual e gabarito para ser montado pelas próprias crianças. "E ainda vamos baixar esse custo para R$ 700", promete Frederico. O projeto está tomando dimensões que Frederico e seus companheiros de FGV não imaginavam. Agora, a criança constrói o Saracura, aprende física, matemática, trabalho de carpintaria naval. "É uma capacitação profissional. Quem constrói o Saracura, faz prancha de surfe, por exemplo, com a maior facilidade. E é isso que queremos, criar algo que seja sustentável dentro da comunidade". Hoje, a De Vento em Popa já se expandiu da Guarapiranga para a Billings. Promove regatas para as crianças passando por partes críticas das represas, quanto à poluição e condições ecológicas. Frederico, cada vez mais entusiasmado pelo que faz, sonha: "A proposta, agora, é entrar em uma comunidade, ficar um tempo e sair deixando condições de sustentabilidade para a população".