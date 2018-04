Vela, esporte que deu mais ouro ao País A medalha de ouro do velejador Robert Scheidt, na classe Laser, neste domingo em Atenas, foi a 13ª medalha do iatismo nacional em todos os Jogos Olímpicos. O total é superior às 12 medalhas ganhas pelo atletismo e pelo judô. Além disso, a vela é o esporte que mais ganhou ouro para o Brasil nas Olimpíadas, 5, contra 3 do atletismo e 2 do judô.