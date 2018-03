Vela: favoritos ficam mais perto de Atenas O hexacampeão mundial Robert Scheidt voltou a vencer nesta quinta-feira a 12ª e 13ª regatas, de uma série de 18, na Semana Pré-Olímpica de Vela de Búzios, torneio que define a delegação brasileira que vai aos Jogos de Atenas. Líder na classe Laser, tem 11 pontos perdidos contra 28 do segundo colocado, Bruno Fontes, e só precisa de mais três terceiros lugares, em cinco regatas, para não ser mais alcançado. Torben Grael e Marcelo Ferreira também confirmaram a liderança na classe Star. Venceram as duas regatas desta quinta-feira e somam 12 pontos. Alan Adler e Ricardo Ermel, em segundo, tem 21 pontos. Na classe Finn, João Signorini, o Joca, e Bruno Prada, continuam numa disputa equilibrada. Mas Joca, com duas vitórias nesta quinta-feira, à frente de Bruno, o segundo colocado, soma 12 pontos contra 19 do rival. Indefinida está a disputa da Mistral, entre Carol Borges e Paula Newlands. Nesta quinta-feira, Carol ganhou as duas regatas e lidera com Paula um ponto atrás na classificação, 15 e 16 pontos. Na classe 470, a duplas Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt (com 16 pontos) está na liderança, mas nesta quinta não venceu nenhuma das duas regatas do dia. Eduardo Chapchap e Pedro Tinoco ganharam a 12ª regata e Bruno Bethlem e Fernando Sesto a 13ª.