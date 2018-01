Vela: Mundial de Star começa amanhã Campeões mundiais e olímpicos estarão no Rio da Prata amanhã, para a primeira regata do Mundial de Star em Olivos, Província de Buenos Aires, na Argentina. Dentre eles, correrão Torben Grael e Marcelo Ferreira, duas vezes campeões olímpicos, uma atração à parte para os brasileiros por competir com Robert Scheidt (e seu proeiro Bruno Prada), iniciando na Star mas escolhido melhor velejador do mundo em 2004 pela Federação Internacional de Vela, a Isaf, pela brilhante temporada na classe Laser que também culminou com o ouro olímpico em Atenas. Haverá regatas até o dia 18.