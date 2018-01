Vela: Oracle garante vaga na final O veleiro Oracle, dos Estados Unidos, disputará a final da Copa Louis Vuitton, de qualificação para a Copa América, contra o suíço Alinghi. A tripulação do barco conseguiu a vaga, nesta segunda-feira, após sua quarta vitória consecutiva na série melhor-de-sete da repescagem semifinal, contra o também norte-americano One World, em Auckland. O Oracle venceu o veleiro OneWorld por 1min04s de vantagem e fechou o playoff por 4 a 1. O OneWorld, acusado de violar o regulamento por espionagem industrial, foi penalizado com a perda de um ponto e começou a série de regatas em desvantagem em relação ao rival. Agora, o Oracle enfrentará o suíço Alinghi, na final da Copa Louis Vuitton, marcada para o período de 11 a 21 de janeiro, em uma série melhor-de-sete regatas. O vencedor ganha a vaga na disputa do título da Copa América, contra o Tem New Zeland, o veleiro da Nova Zelândia, de 15 de fevereiro a 1 de março, em uma série melhor-de-nove regatas.