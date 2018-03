Vela: Pajero é bicampeão em Ilhabela O barco Pajero TR4/Daslu do comandante Eduardo Souza Ramos garantiu neste sábado o bicampeonato ao chegar em quarto na regata , com apenas sete pontos perdidos na classe IMS da 30ª Semana Internacional de Ilhabela. O barco fez sua estréia na competição em 2001 e ficou em segundo lugar, perdendo do Sorsa. No ano passado, faturou o título por antecipação e nem precisou correr a última regata. Neste sábado, precisava apenas chegar entre os 10 primeiros para levar o título. Na classificação final, o Pajero foi seguido pelo Klimax, de Lars Grael e Alan Adler, com 16 pontos perdidos e por Sorsa, com 17 perdidos ( vencedor do dia). "Fizemos uma ótima campanha nos últimos três dias e estou muito contente por ter conquistado dois títulos seguidos. Nada substitui o prazer de ganhar uma competição de um esporte que você gosta e que tem alto nível de concorrência." Mas admitiu que ontem a sua tripulação não rendeu como nas regatas anteriores. "Começamos bem, mas depois parece que deu uma paralisia à bordo." A conquista do título segundo ele deve-se também ao barco de 43 pés que é ideal para ventos médios, habituais em Ilhabela. "Por isso fomos tão bem aqui." Outro aspecto lembrado pelo velejador foi o entrosamento de sua tripulação. "A maior parte do grupo veleja junto há mais de 10 anos", falou. A próxima competição do Pajero será o Circuito Rio, no final de outubro. A Semana Internacional de Ilhabela teve o patrocínio da Mitsubishi Motors do Brasil, Agfa, Semp Toshiba e apoio da Rádio Eldorado.