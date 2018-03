Vela: Pajero vence em Ilhabela Pela primeira vez em 19 edições, a Semana de Vela de Ilhabela conheceu o vencedor de maneira antecipada. Hoje, o "Pajero TR/4 Daslu", de Eduardo Souza Ramos, confirmou o favoritismo e levou o título ao ficar em segundo lugar na regata (no tempo real e corrigido). A tripulação campeã não participará das regatas de amanhã, que encerram a competição: resolveu antecipar a viagem para a Espanha, onde participará da Copa do Rei. No tempo corrigido, o Pajero marcou 1h20min31s, dois segundos a mais que o vencedor do dia, o barco argentino "Flash Gordon3". O terceiro lugar ficou para o "Alucinante VI", que fez o tempo de 1h21min29s. "Temos uma tripulação profissional e nossa expectativa era ficar entre os cinco primeiros", disse Eduardo, que lembrou ainda o problema que o Pajero teve na regata. "Na última perna, nosso barco teve problema com o trilho da vela de proa, o que nos fez perder mais de um minuto e a vitória nesta penúltima prova da Semana de Vela", explicou. A regata desta sexta aconteceu dentro do Canal de São Sebastião, com ventos de sul a sudeste em torno de 15 nós e rajadas de 20 nós. Neste sábado, a última regata da 29ª Semana de Vela de Ilhabela começa ao meio-dia e não terá o barco e os tripulantes campeões de 2002. Alguns membros do Pajero viajam na noite deste sábado para Palma de Mallorca, na Espanha, onde representarão o Brasil na Copa do Rei. Na classificação geral, o Flash Gordon3 está em segundo lugar, com 24 pontos perdidos, seguido do "Wiki Wiki", com 32.