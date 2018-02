Vela: Regata Eldorado-Brasilis começa neste sábado A 7ª edição da Eldorado-Brasilis, maior regata oceânica do País, larga ao meio-dia de sábado, na Praia de Camburi, em Vitória, para 2.336 quilômetros, passando pela Ilha de Trindade e voltando até o Espírito Santo. Doze embarcações estão confirmadas, com destaque para o veleiro ?Galileo?, do paulista Walter Antunes ? o barco é de última geração e preparado para regatas solitárias. Como não largou na prova que seria sua estréia, em 2005, Walter Antunes teve um ano para testá-lo em regatas pela Europa. Ele tem barco para bater o recorde da competição, de Eduardo Penido (campeão olímpico na classe 470 em Moscou/80), que completou a regata em pouco mais de sete dias em 2003. Penido não competirá nesta edição. Há mais quatro veleiros de São Paulo: ?Sweet Dream?, que estréia na competição, ?Nirvana?, ?Victorinox? e ?Kanaloa?. Os 12 veleiros poderão ser visitados nesta quinta-feira, das 10h às 16h, no Iate Clube do Espírito Santo, na Praia do Canto.