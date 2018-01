Vela: Robert Scheidt conquista mais um título na Espanha Ao lado de Bruno Prada, Robert Scheidt conquistou nesta segunda-feira mais um título na Espanha. Uma semana depois de ter vencido o Troféu Princesa Sofia, a dupla brasileira de classe Star foi campeã do Campeonato Europeu de Primavera, em Palma de Mallorca, na Espanha. Com o segundo lugar na única regata desta segunda - atrás apenas dos alemães Robert Stanjek e Carsten Witt -, Robert Scheidt e Bruno Prada garantiram o título por antecipação, apesar de ainda haver uma regata prevista para acontecer na terça. Eles acumulam 17 pontos perdidos e não podem mais ser alcançados por nenhum adversário. ?A campanha na Espanha foi sensacional e estou muito feliz. Essa seqüência de títulos, ao contrário do ano passado, quando fizemos vários vices, nos dá muita confiança para o Mundial de Cascais, em Portugal?, afirmou Scheidt. ?Estamos bastante animados com essas duas conquistas. Continuamos velejando bem, com segurança e muita velocidade."