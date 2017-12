Vela: São Paulo recebe Mundial Júnior O Campeonato Mundial Júnior da Classe Lightning, sub-20, será no Clube de Campo São Paulo, na Represa de Guarapiranga, a partir de segunda-feira. Neste sábado, às 14 horas, será organizada uma regata de abertura para que os iatistas do Brasil, Chile, Equador, Estados Unidos e Grécia tomem contato com a raia. No domingo, o programa prevê uma regata treino, às 14 horas, e a cerimônia de abertura, às 19 horas.