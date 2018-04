Vela: Scheidt tenta tri inédito

SÃO PAULO - Quando os Jogos de Londres começarem, no dia 27 de julho do ano que vem, a atenção da torcida brasileira deverá estar especialmente voltada para o maior candidato a herói olímpico nacional: Robert Scheidt. Em um País carente de multi-campeões, o velejador pode chegar a um inédito terceiro ouro. Nenhum brasileiro conseguiu este feito.

Adhemar Ferreira da Silva sagrou-se bicampeão no salto triplo vencendo nos Jogos de 1952 e 1956 e somente em 2004, três anos após sua morte, cinco atletas nacionais conseguiram igualar a marca: o próprio Scheidt (1996/2004), os também velejadores Torben Grael e Marcelo Ferreira (1996/2004), além de Giovane e Maurício (1992/2004), do vôlei.

Apesar de não receber medalha, o técnico da seleção brasileira de vôlei José Roberto Guimarães (1992/2008) é outro na lista.

Entre os atuais bicampeões, somente Scheidt tem chances de melhorar o currículo em Londres. Giovane e Maurício já abandonaram as quadras há algum tempo enquanto Torben e Marcelo anunciaram este ano o fim da carreira em classes olímpicas.

Mas ainda há um caminho para Scheidt percorrer até o ouro. A partir do dia 3, o velejador e seu companheiro de conquistas na classe Star, Bruno Prada, disputam o Campeonato Mundial em Perth, Austrália, onde estarão em jogo 11 das 16 vagas olímpicas para Londres. Na sequência, a última oportunidade de classificação será o Mundial da França, em maio do ano que vem.

As perspectivas de sucesso brasileiro na Austrália são animadoras. Em 2001, Scheidt e Prada venceram 10 das 12 competições que disputaram, 7 por antecipação. Mesmo assim, o bicampeão olímpico prefere cautela.

“Primeiro é garantir a vaga da Star para os Jogos, o que esperamos fazer no Mundial. Depois, vamos ter de disputar a seletiva brasileira, em fevereiro, em Búzios. Cada competição vale um ponto. Se conseguirmos a vaga e vencermos a seletiva, a nossa dupla vai representar o Brasil em Londres. Caso contrário, teremos uma competição de desempate em 2012, ainda não sabemos qual.”

Independentemente da cautela, Scheidt sabe que se for a Perth competirá como favorito. “Estamos acostumados, isso não muda muita coisa. E eu sempre preciso de pressão, de expectativa, um pouco de ansiedade é bom para o atleta”, disse.

Entre os maiores adversários estarão os atuais campeões olímpicos, os britânicos Iain Percy e Andrew Simpson, dispostos a mostrar serviço. “Ganhamos do Percy e do Simpson duas vezes este ano, em Weymouth, a casa deles, onde vai ser o programa de vela da Olimpíada. Acho que isso abriu os olhos deles, começaram a treinar mais e devem ir para o Mundial com armas novas”, alerta Scheidt.

A dupla brasileira conta que tirou o ano de 2011 para testar barcos. O escolhido para o Mundial foi o Pstar, mas na Olimpíada as coisas podem mudar. “Velejamos com barcos de quatro estaleiros e velas diferentes para fazer mesmo um laboratório, ver qual seria o mais adequado para correr o Mundial”, contou Prada. “Foi um bom treino. Às vezes, recebíamos o equipamento três dias antes do início da competição, tínhamos pouco tempo para ajustar tudo. E acabamos nos tornando especialistas em tirar velocidade de qualquer barco, já conseguimos acertar qualquer um em curto espaço de tempo. Esperamos não ter ‘gastado’ tudo antes da hora.”