Vela: Torben e Marcelo são campeões Com o segundo lugar nas regatas desta sexta-feira, a dupla Torben Grael e Marcelo Ferreira conquistou por antecipação o título do Sul-Americano da Classe Star, no Rio de Janeiro. Os iatistas, que tinham vencido as três primeiras provas, têm cinco pontos perdidos e não podem ser alcançados pelos outros competidores. Torben e Marcelo nem participarão da última regata, assim como os vice-campeões Alan Adler e Rodrigo Meirelles. A prova deste sábado, a partir das 13 horas, define o terceiro lugar, entre Robert Scheidt e Bruno Prada (18 pontos), John King e Daniel Santiago (19), e a dupla Daniel Wilson e Ícaro Seger (25).