Veleiro bate em iceberg gigante O barco News Corp, um dos oito que disputam a regata de volta ao mundo Volvo Ocean Race, bateu em um iceberg gigante, nesta terça-feira, enquanto o Illbruck aumentou a liderança na quarta perna da prova ? de Auckland, na Nova Zelândia, para o Rio. Ross Field, imediato do barco, relatou que o acidente danificou o mastro e as velas. ?Há mais icebergs aqui do que copos de cerveja num pub numa noite de sexta-feira.?