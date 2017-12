Veleiro Brasil 1 colide com baleia O veleiro Brasil 1 colidiu com uma baleia na noite de domingo, no hemisfério Norte, a caminho de Portugal, como relatou no diário de bordo o comandante Torben Grael. "O barco andava a 10 nós (18 km/h). Eu acabara de assumir o leme quando senti um leve toque levantando a proa, seguido de brusca colisão. Olhei para o lado e vi uma baleia a 30 m. No mesmo instante, do outro lado e bem juntinho ao Brasil 1, ouvi um urro e a baleia atingida apareceu, se contorcendo. Acho que ela estava dormindo e foi acordada por nossa proa, seguida de uma bordoada com a quilha." O Brasil 1 disputará a Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo, a partir de novembro. Os acidentes com baleias são comuns nesse tipo de regata, mais ainda do que a quebra de mastro ou choques com icebergs. João Signorini se machucou com a colisão. "A bordo, a outra vítima: nosso Dr. Joca, que na súbita parada (redução de 10 nós para 1,8), bateu as costelas na cozinha e está sob observação, com dores. Só não sei se piores do que as da pobre baleia...", escreveu Torben.