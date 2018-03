Veleiro ?Dejavu? é destaque em regata Um dos destaques da regata Eldorado-Alcatrazes por Boreste, que abre a Semana de Ilhabela no sábado, é André Homem de Melo, que vai velejar no "Dejavu". O velejador foi o primeiro brasileiro a dar uma volta ao mundo sozinho e sem escalas - Amyr Klink já havia tentado o feito, mas teve problemas no barco. Nessa viagem de volta ao mundo, que começou no dia 29 de setembro do ano passado, André levou 190 dias percorrendo 19.390 milhas náuticas (34.900 quilômetros). Em sua rota, passou pelo Cabo da Boa Esperança - também conhecido por Cabo das Tormentas - pelo Cabo Leeuwin na Austrália, pelo sul da Nova Zelândia e pelo temido Cabo Horn no extremo sul da América do Sul entrando para o "Guiness Book", o livro dos recordes. "Há quatro anos participo da Semana de Ilhabela. É um dos maiores eventos da vela no Brasil. Vou aproveitar para apresentar fotos da viagem de volta ao mundo, além de dar uma palestra e deixar o barco aberto para visitações", conta André, de 38 anos, que também está escrevendo um livro sobre a aventura. Após seis meses no mar, André ainda não tem todas as condições para participar de todas as regatas da Semana. "Perdi 12 quilos, ainda não estou totalmente recuperado, por isso vou participar apenas da regata Eldorado-Alcatrazes por Boreste. Além disso, meu barco não está com todas as condições ideais para participar de todas as regatas. Meu barco é mais para longas distâncias, não para regatas curtas", assinala. O velejador já conhece bem o local da competição que começa sábado: também empresário, trabalha com fretamento de embarcações de turismo em Ilhabela: "É um dos melhores lugares para se velejar no Brasil. É uma região que tem o canal de São Sebastião, onde o mar está sempre em boas condições por causa dos bons ventos." O Yatch Club está se preparando para receber o recorde de 150 embarcações na competição. Além de barcos vindos de todo o Brasil, já se inscreveram quatro veleiros sul-americanos.