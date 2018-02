Veleiro do Rio lidera a regata Eldorado-Brasilis O veleiro ?Quiricomba/Escola Naval?, do Rio de Janeiro, segue na liderança da sétima edição da Eldorado-Brasilis, maior regata de vela oceânica do País. O percurso de ida e volta entre Vitória e Ilha de Trindade tem 2.336 quilômetros. Sete barcos participam da prova. Na segunda posição está o barco paulista ?Albatroz? (SP) seguido do carioca ?Nirvana?. A previsão de chegada a Vitória é o dia 17.