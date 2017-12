Veleiro holandês amplia vantagem O ABN AMRO 1 aumentou a liderança para respectivamente 20, 29 e 31 milhas para o Brasil 1, Ericsson e ABN AMRO 2. Não foi um acontecimento fácil como os números podem querer indicar porque a bordo dos barcos, desde que começou esta quinta-feira às 0001GMT, muito trabalho foi feito. O ABN AMRO 1, que segue sendo o barco mais rápido e acumulou 402 milhas nas últimas 24 horas (de 11AM GMT de ontem para 11 AM GMT de hoje) trocou nada menos do que 7 vezes de vela entre spinnakers e genoas, tentando o melhor acerto para as condições variáveis de vento. O ABN TWO e o Ericsson vem logo após com 6 trocas cada um, enquento o Brasil 1 economizoiu fazendo apenas 3 mudanças. No momento do último posicionamento às 11 AM GMT os dois projetos do argentino Juan K continuavam usando genoas, já os projetos Farr tinham optado por spinnakers, sem dúvida devido ao fato da distância leste-oeste que existe entre esses dois grupos. Vamos esperar para ver como as decisões e o trabalho duro a bordo vão afetar o próximo posicionamento. Depois de ter construído de forma cuidadosa e paciente essa oportunidade de ultrapassagemo ABN AMRO 1 vai se concentrar agora em abrir uma boa distância que pode ser usada na zona de calmaria que têm pela frente. Apenas após isso é que vai pensar em cobrir os concorrentes, se é que isso vai ser necessário.