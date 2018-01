Veleiros ainda tentam completar regata Três veleiros cruzaram até hoje, nove dias após a largada, a linha de chegada da Eldorado-Brasilis, maior regata de vela oceânica do Brasil, com 1.260 milhas náuticas (2.339 quilômetros). O veleiro "Oi/Nokia/Sorsa", comandado pelo campeão olímpico Eduardo Penido, foi o primeiro a chegar à praia de Camburi, ainda no sábado à noite. Completando o percurso Vitória-Ilha de Trindade-Vitória em 174h07m, Penido estabeleceu o recorde da prova - foi sete horas mais rápido que o "Touché", de Ernesto Breda (181h49m, em 2001). O segundo a chegar, ainda no sábado, foi o catamarã "Galileo", de Walter Nunes, em 180h14m. Com ventos de Nordeste variando entre 10 e 15 nós, o "Marlin Transpetro", da Escola Naval do Rio de Janeiro, chegou na madrugada desta terça-feira, com o tempo de 212h14m. "Nosso objetivo foi um pouco diferente dos outros competidores. Levei pela primeira vez dez aspirantes da escola naval para Eldorado-Brasilis, que puderam aprender um pouco mais sobre a navegação. Serviu como um estágio de verão", disse Daniel Daher, capitão-tenente da Escola Naval. A média de idade dos alunos é de 22 anos. Ao contrário do recordista "Oi/Nokia/Sorsa", que não desembarcou na paradisíaca Ilha de Trindade, por causa da disposição de estabelecer o recorde da regata, o comandante Daniel Daher ficou deslumbrado com o que viu. "Aquela ilha é maravilhosa, nossa, não dá nem para descrever." O catamarã a motor de 54 pés destacado para acompanhar a flotilha, o "Supernova", do comandante Oscar Müller, teve de antecipar sua volta em razão de problemas no leme. Na tarde desta terça-feira, o veleiro mais perto de Vitória, a 80 milhas, era o "Aya", de 40 pés, que deve chegar com os outros dez veleiros até a noite de quinta. Na categoria Fórmula Eldorado, na qual os veleiros "Vininautos Nanuk" e "Vininautos Planckton", construídos rigorosamente iguais - 42 pés e de alumínio - competem entre si, o "Nanuk" está na frente. A capitã do barco é Nádia Megonn, que tem ao seu lado o projetista de ambos os barcos, Thierry Stump. No "Planckton", o comandante é Fábio Gandelman, que convidou cinco alunos da escola BL3 para participar da regata. A regata Eldorado-Brasilis, com patrocínio da Cenoura & Bronze, é uma realização da Rádio Eldorado.