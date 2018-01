Veleiros atracam no porto de Vitória A seis dias da largada para a quarta edição da Eldorado-Brasilis, várias dos 16 embarcações confirmadas na maior regata de vela oceânica do País já atracaram no porto de Vitória. Da capital do Espírito Santo largarão no dia 18 para o percurso, contorna a Ilha de Trindade - o ponto de terra brasileiro mais distante da costa, a 1.168 quilômetros - e volta a Vitória, depois de dez ou 11 dias e 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros). Os veleiros "Mar Sem Fim", um Morgan de 46 pés, do comandante João Lara Mesquita; "Daslu/Portugal/Telecom Brasil", um Fast de 50 pés, da comandante Erika Lessman; "Normandie", Farrier de 30,5 pés do comandante Jadir Teixeira Serra; "Kanaloa", Van de Stadt de 50 pés e "Domani II", MOD 40 de 40 pés estavam hoje à disposição dos inspetores da Marinha, que iniciaram o processo de checagem das condições das embarcações participantes para garantir a segurança ao longo da regata. A Marinha colocará um rebocador em alto mar, acompanhando a flotilha em todo o percurso da Eldorado-Brasilis. Todos se juntaram ao competidor "da casa", o "Rajada/Starcut", do capixaba Bruno Martinelli. No ano passado, o veleiro "Rajada", comandado pelo velejador capixaba, foi o primeiro colocado na classe RGS II. Este ano, Bruno volta à competição, mas em outra embarcação, o veleiro "Rajada/Starcut", de 36 pés. A mudança foi para assegurar uma participação mais competitiva. Segundo ele, esse novo veleiro é maior e mais resistente. Durante a Eldorado-Brasilis será disputado o concurso de fotos "Click Trindade", um dos diversos eventos paralelos à regata. A competição vai premiar as três melhores imagens feitas pelos velejadores no percurso e na Ilha de Trindade. Também valerão fotos subaquáticas. Antes da largada, haverá a Volta na Taputera, na sexta-feira, a partir das 13h, do píer do Ices. Com três milhas náuticas, o percurso da regata compreende o canal de Vitória até o centro da cidade, onde se encontra a Pedra da Taputera. Além dos barcos inscritos, o evento é aberto aos velejadores da região e embarcações visitantes. Participarão os alunos da Escola de Vela Lars Grael. Outra atração antes da largada: nos dias 15 e 16 (quarta e quinta-feira), das 14 às 17h, estará liberada a visitação às embarações no Pier Sul. A Eldorado-Brasilis é realizada pela Rádio Eldorado de São Paulo e tem apoio do Iate Clube do Espírito Santo (Ices), Prefeitura Municipal de Vitória, Fecai e Marinha do Brasil. Será arbitrada por Ricardo Costa, de 21 anos, o mais jovem juiz internacional de regatas na história do Brasil.