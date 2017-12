Veleiros da Regata Volta ao Mundo a caminho da Inglaterra Ventos fortíssimos batendo de frente, ondas altas e frio polar aguardam os veleiros da Volvo Ocean Race, que largaram nesta quinta-feira, de Nova York, para a sétima perna da regata, rumo a Portsmouth (ING), um percurso de 5.900 km que deve durar de 8 a 9 dias. ?Espero que sejam 8. Será muito molhado?, brincou Stuart Wilson, tripulante do Brasil 1. Segundo o navegador Marcel van Triest, haverá contravento forte nos 3 primeiros dias. Depois, uma zona de alta pressão com pouco vento. Uma hora após a largada, o Brasil 1 era segundo, atrás do americano Piratas do Caribe. Os dois ABN Amro holandeses saíram atrasados na linha de largada . E o veleiro espanhol Movistar só pode deixar o porto duas horas depois, já que teve que cumprir punição.