Velejadora ameaça abandonar a carreira O espírito olímpico sensibilliza a maioria dos atletas brasileiros, que, mesmo com pouco apoio do governo, das federações e das empresas, se sacrifica para ir aos Jogos. Mas passar anos trabalhando de graça não dá. É por isso que a velejadora Fernanda Oliveira, de 23 anos, bastante talentosa e com futuro promissor, já cogita abandonar a carreira. "Penso muito em desistir. Vou passar minha vida inteira sem ganhar nada?" Nascida em Porto Alegre, Fernanda aparece entre as principais iatistas do País. Foi a Sydney, em 2000, e, agora, representará novamente o País em Atenas, na classe 470, ao lado de Adriana Kostiw. Não fosse a boa condição financeira de sua família - o pai é empresário em Porto Alegre -, ela jamais teria sonhado com uma Olimpíada. "Meu pai sempre me ajudou muito, foi ele quem bancou minha ida a Sydney." A velejadora agradeceu muito à ajuda dos familiares, mas fez um acordo depois dos Jogos da Austrália. Só competiria em Atenas se fosse capaz de pagar as despesas necessárias. "Se não fosse assim, preferia não ir", admitiu. O pouco dinheiro que pôde guardar foi em 2002, quando conseguiu patrocínio da Petrobras, que lhe rendeu R$ 2 mil mensais. O contrato, porém, durou apenas um ano. A poupança foi suficiente para levá-la a alguns eventos, mas não resolveu todos os seus problemas. Por isso, precisou novamente do auxílio do pai, embora em quantidade bem menor. Para se ter uma idéia, a taxa de inscrição para uma competição de vela feminina na Europa gira em torno de 200 euros, mais de R$ 700,00. E os elevados custos da viagem ajudam a arrebentar o bolso. "De Sydney até agora tive problemas, passei muito estresse, mas não desisti. Só que não quero passar esse estresse todo de novo para ir a uma Olimpíada", desabafou. "Imagine como é a situação de quem não vai à Olimpíada." Como o esporte nunca lhe deu retorno, Fernanda optou por manter-se firme nos estudos. Ela está terminando o curso de administração de empresas na PUC de Porto Alegre. Em Atenas, a gaúcha, que, antes da vela, praticou tênis e natação, reconhece que as chances de medalha são quase nulas, mas aposta num bom desempenho. "Vai depender de algumas condições, como a do vento, mas acho que podemos alcançar um ótimo resultado", revelou. Esforço, pelo menos, é o que não vai faltar.