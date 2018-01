Velejadora de 15 anos disputa mundial A velejadora paulista Adriana Overgoor, de apenas 15 anos, embarcou nessa quarta-feira rumo a Barcelona, onde irá disputar o Mundial da Juventude na Classe Laser Radial. A competição será realizada entre os dias 21 e 28 de julho, na cidade de Vilanova, cerca de 30 minutos de Barcelona, numa região de muito sol e ventos variando de 15 a 25 knots. Cerca de 250 velejadores de todo o mundo já confirmaram sua presença nesse mundial. Dentre eles, Adriana deve ser uma das velejadoras mais novas, já que a idade limite do mundial da juventude é 18 anos. Dida, como Adriana é conhecida, vai fazer sua estréia em um campeonato mundial. Apesar do nervosismo natural da estréia em uma competição tão importante, Dida segue confiante e espera obter bons resultados nas raias espanholas. Adriana Overgoor é velejadora do São Paulo Yatch Club e viaja com o apoio da Ecosorb Tecnologia de Proteção Ambiental.