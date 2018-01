Velejadora repete trajeto de Cabral e chega à Bahia Mais de dois meses depois de ter partido de Lisboa, a velejadora Izabel Pimentel chegou nesta segunda-feira a Santa Cruz de Cabrália, na Bahia. A bordo de barco de 21 pés, Izabel velejou sozinha desde 10 de julho, quando partiu da capital de Portugal rumo ao Brasil. Seu plano era repetir o trajeto de Pedro Álvares Cabral e aproveitar a viagem como treino para a Regata Minitransat, que será realizada em outubro de 2007, com a travessia entre La Rochelle, na França, e Salvador. Além das adversidades naturais de uma travessia desse porte (tempestades, ondas, navios de grande porte, entre outras), Izabel enfrentou uma série de problemas técnicos no caminho, mas conseguiu concluir a travessia do Oceano Atlântico.