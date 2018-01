Velejadores curtem a Ilha da Trindade Os velejadores da Regata Eldorado-Brasilis foram surpreendidos com uma calorosa recepção no desembarque na Ilha da Trindade. Os 34 militares da Marinha, que habitam o local, prepararam uma peixada para as tripulações que não pisavam em terra firme há uma semana. "Depois de sermos mal tratados por ventos de até 30 nós (quase 60 km/h) nos primeiros dias da regata, é uma satisfação chegarmos a um local de beleza tão exótica e ainda recebermos essa surpresa espetacular", destacou o comandante do Mar Sem Fim, João Lara Mesquita, durante a confraternização entre velejadores e marinheiros. O Mar Sem Fim cruzou a linha de chegada ao meio-dia desta sexta-feira, pouco antes do Curumin/Forecast, do comandante Luiz Alberto Ballain. "É muito raro um evento que quebre a nossa rotina. Quando isso acontece, é motivo de festa. Para nós é um orgulho recebermos os velejadores e também temos uma visão diferente da habitual quando olhamos para o mar e vemos tantos barcos fundeados", disse o comandante da Ilha da Trindade, Sergio Luiz. Aloisio Christiansen, tripulante do Mar Sem Fim, também desembarcou em Trindade extasiado com a regata. "Sempre fui convidado para disputar a Eldorado-Brasilis, mas relutava para embarcar. Agora como velejador de oceano, percebi que além de um grande desafio, é uma viagem maravilhosa. Já deveria ter vindo antes", afirmou ele. O primeiro barco a chegar a Trindade nesta sexta-feira foi o Toustem, da França, único veleiro de bandeira estrangeira a correr a regata nas quatro edições realizadas até hoje. "É uma prova muito interessante e de muita sorte com a meteorologia", disse o comandante Claude Schawb, referindo-se ao vento sempre presente no percurso Vitória-Ilha da Trindade. Claude Schawb mora a bordo do Tousten há cinco anos, chegou ao Brasil em novembro e mal consegue falar o português. No final da tarde, foi a vez do Scene/Schatzy concluir a primeira metade da prova. Indiferente aos desafios do desembarque em Trindade, o comandante do Normandie/Juliana Omati, Jadir Serra, preferiu retornar ao continente sem pisar na ilha. O Normandie partiu com destino à Vitória no início da tarde. Foi o primeiro barco a tomar o caminho de volta para casa. Os veleiros Vó Vizinha, Daslu Portugal Telecon, Quiricomba Oporttunity e BL3- Alforria tinham previsão de deixar a ilha na noite desta sexta-feira.