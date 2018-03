Velejadores garantem vaga em Atenas Mais quatro velejadores brasileiros garantiram vagas para os Jogos Olímpicos de Atena, nas regatas desta da Semana Pré-Olímpica de Vela, em Búzios (RJ). Na classe Laser, Robert Scheidt confirmou seu favoritismo e representará o País em Atenas. Na Star, Torben Grael e Marcelo Ferreira também não deram chance aos outros competidores. Na Finn, João Signorini, o Joca, se classificou ao vencer as duas regatas do dia. Na 470, está quase tudo definido: a dupla Alexandre Paradeda e Bernardo Arndt precisa apenas terminar uma das regatas deste sábado. Para Joca, a classificação foi um alívio. "Agora quero descansar. Diferentemente de outras classes, onde todos estavam com o pensamento na Semana Pré-Olímpica, tive de disputar três campeonatos fortíssimos seguidos, o Brasileiro, o Sul-Americano e o Mundial", disse o velejador carioca. "Estou feliz em poder representar o Brasil novamente numa Olimpíada. Quanto ao favoritismo, tento não me preocupar, quando entro na regata é para dar 100%", disse Scheidt. A Semana Pré-Olímpica começou dia 28 de fevereiro, com a programação de 18 regatas, divididas em duas séries de nove regatas cada, com o descarte dos dois piores resultados em cada série. Diante da superioridade técnica de alguns competidores, a competição, com final previsto para domingo, deve terminar neste sábado, quando serão definidas as classes Prancha a Vela feminino e Tornado. Nas classes 470 feminino, Europa feminino e Tornado, a vaga do Brasil para Atenas ainda não está garantida e terá de ser disputada nos Mundiais dessas classes, que ocorrerão entre os meses de abril e maio.