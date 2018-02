Velejadores solitários chegam domingo Dez homens e uma mulher, velejadores solitários em uma regata de volta ao mundo, a Around Alone, chegam a Salvador a partir do dia 9, vindos da Nova Zelândia. Quase todos os barcos já navegam em águas brasileiras. O francês Thierry Dubois, no Solidaires, lidera. O líder Bernard Stamm, no Bobst Group Armor Lux, parou para uma emergência nas Ilhas Malvinas/Falklands e perderá 48 horas.