''''Velhinhos'''' ainda são manchete nos times grandes

O assédio pelos jovens jogadores do futebol brasileiro começa cada vez mais cedo. Sem dinheiro, os clubes acabam apostando na experiência de antigos ídolos ou em atletas que passam pelo melhor de sua fase no fim de carreira. O noticiário desta semana dos grandes clubes paulistas ficou concentrado em figuras que já passaram, e bem, dos 30 anos. O Palmeiras apostou tudo na recuperação de Edmundo para vencer o Fluminense, quarta-feira à noite, no Palestra Itália, e ficar mais perto da vaga para a Taça Libertadores. Dois meses fora do time por causa de uma fratura, o camisa 7, aos 36 anos, não mostrou a mesma vitalidade que o consagrou na equipe alviverde, mas teve lucidez para descobrir Rodrigão livre para marcar o gol decisivo. No rival Corinthians, diretoria e torcida somaram mais uma agonia. Além de brigar para não cair à Série B, todos agora já lamentam a falta que pode fazer o atacante Finazzi nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Após receber o terceiro cartão amarelo diante do Goiás, no empate, por 2 a 2, no Serra Dourada, o camisa 9, de 34 anos, foi flagrado pelas câmeras de TV chamando alguém de ?vagabundo? e fazendo o sinal característico de ?roubo?. Terá de provar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva que não se referia ao juiz Alicio Pena Júnior e à sua atuação para não voltar a jogar só em 2008. O zagueiro Antônio Carlos, de 38 anos, que passou os últimos seis meses e meio em fisioterapia por causa de uma contusão no joelho esquerdo, já teve o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo para reforçar a equipe do Santos na Taça Libertadores. E não falta disposição para o jogador, que todos os dias é o primeiro a se apresentar para os treinamentos e o último a deixar o CT Rei Pelé. VOVÔ Até o campeão São Paulo tem o seu ?vovô? em eterna grande fase. Trata-se de Rogério Ceni, que, aos 34 anos, já fala em chegar jogando até 2014, quando terá 41 anos. "Eu me sinto bem e se continuar desta forma quero poder jogar no Morumbi todo coberto", disse o camisa 1, referindo-se às reformas que o estádio deverá sofrer para ser sede da Copa de 2014. O certo é que os ?velhinhos? estão cada vez mais em moda no país, que se gaba de ser o maior celeiro de craques do futebol mundial.