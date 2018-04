''Velhinhos'' dominam o grid do GP da Bélgica

O dia dos "velhinhos". Assim pode ser definido o treino de classificação do GP da Bélgica, ontem, no circuito de Spa-Francorchamps. Giancarlo Fisichella, 36 anos, conquistou a mais surpreendente pole position dos últimos tempos na Fórmula 1, a quarta da sua carreira de 223 GPs. Acostumada a largar na última colocação, sua equipe, a Force India foi ontem a mais veloz e obteve a primeira pole position de sua história. Outro veterano, Jarno Trulli, 35 anos, da Toyota, ficou em segundo e o experiente Nick Heidfeld, BMW, 32, vai largar em terceiro. O fim de semana no veloz traçado de 7.004 metros continua causando resultados inesperados. Ontem, por exemplo, Lewis Hamilton, da McLaren, vencedor na Hungria e segundo em Valência, fez apenas o 12º tempo, Fernando Alonso, da Renault, outro campeão mundial, o 13º, e o líder destacado do campeonato, Jenson Button, da Brawn GP, só o 14.º. O primeiro piloto que luta pelo título no grid é Rubens Barrichello, companheiro de Button. "É que não estou tão pesado", disse Rubinho, com 644,5 quilos, diante de 648 de Fisichella, 656,5 de Trulli e 655 de Heidfeld. Os favoritos a vencer a 12ª etapa do calendário, a dupla da Red Bull, mais uma vez não apareceu entre os mais rápidos. Sebastian Vettel larga em oitavo e Mark Webber, em nono. "É preciso ver o peso de nossos concorrentes", disse Webber, 658 quilos. "Nessa pista, a importância da gasolina é maior que na maioria", confirmou Vettel, que treinou com 662,5. A Red Bull dispõe do melhor carro no momento, mas enfrenta um sério problema: os dois pilotos estão usando seu sétimo motor, o limite para o campeonato é oito e restam, com a corrida de hoje, seis para o encerramento da temporada. A cada motor novo que a Renault lhes fornecer, perdem dez colocações no grid. Fisichella, em festa, deixou no ar a suspeita de que deseja impressionar a Ferrari para substituir o lento Luca Badoer no GP da Itália, dia 13. "Seria um sonho, como foi essa minha pole, mas não fui procurado por ninguém da Ferrari." Sua última pole havia sido na Malásia, em 2006, pela Renault. Com Button na 14.ª colocação e a dupla da Red Bull com apenas dois motores até o fim do campeonato, Rubinho, caso consiga hoje somar bons pontos, tem chance real de se apresentar nas etapas finais com possibilidades de lutar pelo título. A TV Globo transmite o GP da Bélgica às 9 horas.